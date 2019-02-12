اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت .. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي المصري مضيفه فريق سيمبا التنزاني في يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 على أرضية ملعب دار السلام الدولي على الأراضي التنزانية، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر خمس مباريات على التوالي دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق سيمبا، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق بتروجيت في البطولة ذاتها.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي / جونيور أجايي.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق سيمبا طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق التنزاني، وفي مقابل ذلك نجح فريق سيمبا في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 39 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق سيمبا في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التنزاني مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق سيمبا عبر قناة Bein Sports HD4 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي، وذلك في تمام الساعة 15:00 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 16:00 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.