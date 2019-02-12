اونلاين | مباشر يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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مباشر يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

يحل الأهلي ضيفا على سيمبا في الجولة الرابعة اليوم لدور المجموعات في مباراة قوية ستكون بوابة الأهلي للعبور لدور الـ8 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

مباشر يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

موعد مباراة الاهلي وسيمبا والقنوات الناقلة:-

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 . الملعب : الملعب الوطني . المعلق : علي محمد علي . نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) سيمبا. مباشر يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً موعد المباراة : 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:00 مساءاً بتوقيت قطر. 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مباشر يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً