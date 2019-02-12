الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | مجانا: جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

0 نشر
0 0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا: جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، غدًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، المقامة على الملعب الوطني في تمام الساعة 3:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورتس 2"، تعليق صوتي علي محمد علي.

جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

يحكم اللقاء السوداني محمود علي محمود، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نادي "سيمبا" في  المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

في واحدة من المباريات الهامة التي يترقبها جمهور الأهلي، يحل الأهلي ضيفا صعب المنال على نظيره سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص موقع الخليج 365 الرياضي على تقديم خدمة مجانية لمشاهدة ومتابعة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بدون تقطيع.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى