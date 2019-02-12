اونلاين | مجانا: جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا: جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal
تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، غدًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2019.
ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا، المقامة على الملعب الوطني في تمام الساعة 3:00 مساءً على قنوات "بي إن سبورتس 2"، تعليق صوتي علي محمد علي.
جول.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر goal
يحكم اللقاء السوداني محمود علي محمود، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي.
ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نادي "سيمبا" في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ويحرص موقع الخليج 365 الرياضي على تقديم خدمة مجانية لمشاهدة ومتابعة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بدون تقطيع.