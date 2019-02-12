اونلاين | كورة.. شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا.. koora

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كورة.. شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا.. koora



في حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

في خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمود وحيد - رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

في خط الوسط: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف - عمرو السولية – هشام محمد – حمدي فتحي – كريم نيدفيد – إسلام محارب

في خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن. ويدخل الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المباراة بتشكيل متوقع سيكون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باسم علي - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول.

في خط الوسط: حسام عاشور - حمدي فتحي - رمضان صبحي - ناصر ماهر - حسين الشحات.

في خط الهجوم: جونيور أجايي أما فريق سيمبا فيملك في رصيده 3 نقاط في المركز الثالث حيث حقق فوزا وحيدا كان على حساب شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في حين خسر مباراتيه الأخريتين أمام فيتا كلوب الكونغولي بخمسة أهداف دون رد وهي نفس النتيجة التي خسر بها اللقاء في الجولة الماضية أمام الأهلي بخمسة نظيفة. وغادر الفريق متجها إلى تنزانيا منذ عدة أيام حيث ضمن قائمة المارد الأحمر التي تستعد للقاء سيمبا:ويدخل الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المباراة بتشكيل متوقع سيكون على النحو التالي:أما فريق سيمبا فيملك في رصيده 3 نقاط في المركز الثالث حيث حقق فوزا وحيدا كان على حساب شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في حين خسر مباراتيه الأخريتين أمام فيتا كلوب الكونغولي بخمسة أهداف دون رد وهي نفس النتيجة التي خسر بها اللقاء في الجولة الماضية أمام الأهلي بخمسة نظيفة.



في حراسة المرمى: مانولا إيتشي.

في خط الدفاع: أشانتي كواسي – نيكولاس جيان - واوا باسكال – مورشيد جوكو

في خط الوسط: جيمس كوتي – جوما راشيد - ماكودي جوناس – إيمانويل أوكوي.

في خط الهجوم: كاجيري ميدي - شاما كلاتوس. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء بتوقيت ومن المتوقع أن يدخل فريق سيمبا لقاء الأهلي بتشكيل متوقع على النحو التالي:ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية وجزر القمر والبحرين ولبنان، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والأردن وفلسطين، وفي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تتابعون المباراة في تمام الساعة الخامسة أما عشاق الأهلي المقيمين في المغرب وموريتاتيا فيشاهدون اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يدخل الأهلي لقاء سيمبا وهو يمني النفس بتحقيق الفوز الذي يضمن له التأهل للدور المقبل، فهو يحتل المركز الأول في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من فوزين على فيتا كلوب بهدفين دون رد، ثم التعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق، وأخيرا الفوز على سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، وفي حال حقق الانتصار على سيمبا فسيصل للنقطة العاشرة ويبتعد عن أقرب منافسيه فريق فيتا كلوب الكونغولي بفارق 6 نقاط مع وجود جولتين متبقتين.

وتنقل قنوات بي إن سبورت مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريا منذ انطلاق دور المجموعات وحتى نهاية المسابقة الإفريقية، حيث يمكن لمتابعينا الكرام مشاهدة العملاق المصري الأهلي ونظيره التنزاني سيمبا على قناة بي إن سبورت اتش دي 2 في ظل تواجد استوديو تحليلي مميز بقيادة الإعلامي أحمد فؤاد ونخبة من كبار المحللين في الوسط الرياضي العربي، وتعليق المعلق المصري علي محمد علي.



ويدير مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني الحكم السوداني محمود علي محمود وهو حكم من الحكام المميزين في القارة السمراء حيث يشهد اللقاء بطاقة العبور للأهلي في حال نجح في حصد الثلاث نقاط.