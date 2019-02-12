اونلاين | رابط بث حي مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا مباشر اليوم 12-2-2019 في دوري ابطال افريقيا

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يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على سيمبا التنزاني في المباراة التي ستجمع الفريقان على الملعب الوطني في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، وستحرص جماهير المارد الأحمر على مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والتي ستكون ذات أهمية كبيرة لبطل الدوري المصري و كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني سيكون متاحًا من خلال موقعنا المميز بدون تقطيع في الموعد المحدد له وسيقود اللقاء الحكم السوادني محمود علي محمود.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني سيكون في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسودان ، الرابعة بتوقيت السعودية ، الخامسة بتوقيت دولة الإمارات رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا يمكنكم مشاهدة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي ، وستكون بي إن سبورت هي القنوات الوحيدة الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا.

يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم ضد سيمبا التنزاني بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي بهدف تحقيق الفوز من أجل مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة والحفاظ على تربعه على صدارة المجموعة حيث يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مواجهات بواقع انتصارين وتعادل رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء يقدمه موقعنا المميز يلا لايف والذي يعد من النصات الرائدة في تقديم بث مباشر مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا وفي كل الأوقات.

وكانت مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني أقيمت يوم السبت 2 فبراير الجاري على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة وانتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة سجل الأهداف في اللقاء عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجاي وكريم نيدفيد في الدقائق 3 و23 و31 و33 و40 ، بث مباشر مشاهدة ماتش الأهلي وسيمبا اليوم يوتيوب hd ومن المقرر أن يشهد اليوم عدد من المواجهات الأخرى بدوري الأبطال أبرزها مواجهة الإسماعيلي أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري ومواجهة الأفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي.