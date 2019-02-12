اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر kora star

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر kora star

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق سيمبا التنزاني على "الملعب الوطني" في العاصمة التنزانية "دار السلام"، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مباراة اليوم متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من (انتصارين - تعادل)، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من (فوز - هزيمتين).

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر kora star