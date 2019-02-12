اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر – كورة اون لاين – كورة لايف – كورة ستار – كول كورة جول

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 12-2-2019 في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب النادي الأهلي مباراته اليوم على الملعب الوطني بتنزانيا معقل فريق سيمبا ووسط جماهيره، وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة الأهلي بث مباشر اليوم، يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، كما أن الفريق يعيش حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على سيمبا التنزاني في الجولة السابقة بدوري الأبطال بخماسية نظيفة على ملعب برج العرب.

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي من البطولة بنسبة كبيرة جداً، وخاصة أن الشياطين الحمر قد حققوا الفوز بنتيجة كبيرة أمام نفس الفريق خلال الجولة الماضية.

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بث مباشر الأهلي كورة اون لاين، تحظي مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث تترقب الجماهير العربية في كل مكان مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر أون لاين بدون تقطيع، وستكون مباراة الأهلي وسيمبا اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت من خلال قناة بي ان سبورت HD 4.

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