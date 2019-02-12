اونلاين | بث مباشر الأسطورة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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بث مباشر الأسطورة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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بث مباشر الأسطورة.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على سيمبا في الجولة الرابعة اليوم لدور المجموعات في مباراة قوية ستكون بوابة الأهلي للعبور لدور الـ8 لبطولة دوري ابطال افريقيا.



