اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2018 في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2018، في اطار دوري المجموعات، دور ال ستة عشر فى دورى أبطال أفريقيا، الاهلى فى المركز الأول فى مجموعته برصيد سبع نقاط، من فوزين و تعادل و يهمه اليوم تحقيق الفوز للصعود اول مجموعته، بينما سيمبا رصيده ثلاث نقاط، و قد تعرض لهزيمة ثقيلة الاسبوع الماضى، بخمسة أهداف نظيفة، المباراة ستقام فى تنزانيا على الملعب الوطنين و سيحكم المباراة الحكم السودانى محمود على محمود.

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ستبدأ مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الامارات.

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قنواتى بى ان سبورت الرياضية يتقوم بنقل مباراة الأهلي وسيمبا على الهواء مباشرة، و ذلك على قناة beIN SPORTS HD 2 و سوف يعلق على اللقاء المعلق المصرى على محمد على.