اونلاين | يلا شوت "ستورز" مشاهدة مباراة الاهلى فى بطولة افريقيا اليوم | مشاهدة مباراة الاهلى وسيمبا اليوم bein sport | يلا يا أهلي

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يحل فريق الأهلي ضيفًا على منافسه سيمبا التنزاني بالمباراة التي ستنطلق في تمام الثالثة عصرًا بالملعب الوطني بتنزانيا في إطار منافسات المجموعة الرابعة من عمر دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويقدم موقع "الخليج 365 مباشر" خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.
ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه وذلك بحثًا عن استمرار تربعه على عرش صدارة المجموعة، علاوة على أن تحقيق الثلاث نقاط سيجعله أقرب لحسم تأهله إلى الدور الثاني بنسبة كبيرة.
بينما على الجانب الآخر يدخل فريق سيمبا التنزاني المباراة وهو ساعي الى الانتقام من المارد الأحمر والذي ضربه بخماسية دون رد منذ أسبوع في مباراة احتضنها استاد الجيش ببرج العرب.
ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود على محمود، ويعاونه كل من وليد أحمد على مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعدٍ ثانٍ.
ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مواجهة وحيدة، وفي المركز الثاني فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثالث سيمبا التنزاني بـ3 نقاط، وفي الأخير شبيبة الساورة بنقطتين فقط.
موعد مباراة الاهلي وسيمبا والقنوات الناقلة:-
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : الملعب الوطني .
المعلق : علي محمد علي .
نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) سيمبا.
موعد المباراة :
4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
3:00 مساءاً بتوقيت مصر .
3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
4:00 مساءاً بتوقيت العراق .
3:00 مساءاً بتوقيت السودان .
4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
2:00 مساءاً بتوقيت تونس .
2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
4:00 مساءاً بتوقيت قطر.
1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .