شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتصدر أندية العالم والأهلي المصري رقم 22 (صورة) والان مع التفاصيل

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة تضم أكبر 30 نادي في العالم، وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية . واحتل ريال مدريد الإسباني الصدارة بـ 184 نقطة، ويليه برشلونة بـ177 نقطة، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي "151"، وفي المركز الرابع بايرن ميونيخ الألماني "135"، ثم ليفربول الإنجليزي "120". وظهر الأهلي المصري في قائمة أكبر أندية العالم، واحتل المركز 22 متساويا مع سيلتيك الإسكتلندي ولكل منهما 23 نقطة. واعتمد تصنيف فرانس فوتبول على عدة معايير أبرزها تأثير الجماهير من حيث حضور المباريات وعدد المتابعين لحسابات الأندية على مواقع التواصل، ودخل النادي ومبيعات قمصانه، وما ينفقه أيضا في سوق الانتقالات، بالإضافة إلى القيمة السوقية وعدد بطولات النادي، وأخيرا أساطير النادي. الخليج 365-

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