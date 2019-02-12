شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة الرقم 9 تكشف تأثير غياب نيمار وإنتفاضة سولسكاير والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الثلاثاء موقعة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أوروبا لكرة القدم حيث يستضيف مانشستر يونايتد ضيفه فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي يعيش فيه كلا الفريقين أجواء متضاربة من حيث الإستعدادات والنتائج.

ونجح المانيو في إستعاده العافية مرة أخرى بعد تولي النيرويجي سولسكاير مهمة تدريب الفريق خلفاً للمقال جوزيه مورينيو في الوقت الذي فقد فيه نادي باريس سان جيرمان أبرز ثلاثة أسلحه نيمار وكافاني وماركو فيراتي الذي تحوم الشكوك حول جاهزيته الفنية.

وقبل اللقاء تتصدر متلازمة الرقم 9 المشهد حيث تمثل تأثير غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا على فاعلية البي إس جي في تسعة مباريات غابها عن الفريق بالإضافة إلى نتائج أول تسعة لقاءات يخوضها سولسكاير مع الفريق.

9 مباريات غياب لنيمار

وكان توماس توخيل المدير الفني لفريق البي إس جي قد قرر من قبل عدم الإعتماد على نيمار في التشكيلة الأساسية لفريقه في تسعة مناسبات الأمر الذي جعل الجماهير تطالبه بالعدول عن قراره لكن الغريب أن غياب نجم السليساو لم يؤثر على المردود الفني للفريق كما أن معدل النتائج لم يتغير.

وخلال تسعة لقاءات نجح باريس سان جيرمان في غياب نيمار أن يحقق 8 إنتصارات في المقابل تعادل في لقاء وحيد وتمكن مهاجموا البي إس جي من تسجيل 24 هدف بمعدل جيد جداً بلغ 2.6 هدف في اللقاء الواحد وفي حضور نيمار أحرز 20 هدف من 72 سجلهم فريقه في 23 مباراة بجميع البطولات مع معدل 3..1 في المباراة الواحدة.

9 مباريات لسولسكاير تعيد لجماهير اليونايتد الطمأنينة

وبعد تذبذب النتائج قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإطاحة بالبرتغالي جوزيه مورينيو من القيادة الفنية للفريق وإسناد المهمة للنرويجي سولسكاير الذي تسلم الفريق مهلهل غارق في بحر الأزمات مع وجود مشاكل نفسية كبيرة لبعض اللاعبين أمثال بوجبا وسانشيز.

لكن الأمور تحسنت ففي 24 مباراة خاضها مورينيو على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر نجح في تحقيق الفوز ب10 لقاءات فقط وتعادل في 6 وتكبد الفريق معه مرارة الخسارة في 8 مباريات كاملة وسجل الخط الامامي للفريق في عهد سبيشيال وان 45 هدفاً في الوقت الذي تلقت فيه شباك دي خيا 43 هدفاً وهو رقم كارثي.

لكن الامور تحسنت بعد مرور 9 مباريات فقط حيث تمكن سولسكاير من إحداث ثورة تصحيح عارمة ونجح في كسب ثقة اللاعبين حيث حقق الفريق 8 إنتصارات كاملة وتعادل في مباراة وحيده أمام بيرنلي 2-2 في وقت قاتل بعد أن كان متأخراً بثنائية نظيفة.

فهل يساهم غياب نيمار في تأهل باريس سان جيرمان أم أن سولسكاير سيواصل نتائجه المميزة ؟