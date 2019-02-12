شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن: لا إصابات في الفريق قبل مواجهة سيمبا والان مع التفاصيل

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن جميع اللاعبين جاهزون تماماً لخوض مباراة «سيمبا» اليوم ، موضحاً أن قائمة الفريق المتواجدة في تنزانيا تخلو من أية إصابات.

الخليج 365- أكد

وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلي تدرب مرتين في تنزانيا منذ وصوله العاصمة دار السلام صباح الأحد، مؤكداً أن الفريق لا توجد به أية إصابات في تنزانيا، فيما يؤدي اللاعبين المصابون الذين لم يسافرون مع الفريق برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً بالقاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.