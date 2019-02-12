انت الان تتابع إعلان صلاح وميسي ونصيحة «مو».. الأبرز في السوشيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقدم «التحرير» يوميا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدربين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم؟

شهدت السوشيال ميـديا «فيسبـوك - تويتـر - إنستـجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائـهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث، سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

البداية مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي استنكر الأزمة المشتعلة خلال هذه المرحلة بين جمهوري الأهلي والزمالك، على خلفية بعض الخلافات المستمرة حول عديد من الملفات، التي تظهر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل جمهور الناديين تدشين الهاشتاجات المسيئة إلى الطرف الآخر. وكتب

البداية مع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي استنكر الأزمة المشتعلة خلال هذه المرحلة بين جمهوري الأهلي والزمالك، على خلفية بعض الخلافات المستمرة حول عديد من الملفات، التي تظهر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل جمهور الناديين تدشين الهاشتاجات المسيئة إلى الطرف الآخر. وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على تويتر: «مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟». — Mohamed Salah (@MoSalah) مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟ — Mohamed Salah (@MoSalah) February 11, 2019 — Mohamed Salah (@MoSalah) وشهدت الفترة الماضية، تراشقا بين مسؤولي وجماهير الناديين بسبب خلافات متكررة من بينها أزمة المباريات المؤجلة، وكان آخرها الصدام الذي دار في اجتماع اتحاد الكرة الأخير بين رئيس نادي الزمالك، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وغادر على أثره الأخير الاجتماع رافضًا استكماله بداعي إيقاف رئيس النادي الأبيض من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كما نشر محمد صلاح فيديو يجمعه برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال إعلان إحدى شركات المياه الغازية، وظهر صلاح وميسي في الإعلان، وهما يستعرضان مهارتيهما في التسديد. — Mohamed Salah (@MoSalah) #FORTHELOVEOFIT @pepsi pic.twitter.com/ZBYKOPqoD8 — Mohamed Salah (@MoSalah) February 11, 2019 — Mohamed Salah (@MoSalah) وكتب الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أما شفت إعلان صلاح وميسي سألت نفسي يا ترى كانوا بيتكلموا في إيه وهل عرض ميسي على صلاح اللعب في برشلونة، هل بقوا أصحاب مثلا.. تخيل بقى لو كنا بنسأل نفس الأسئلة دي من ثلاث سنين كانوا حيردوا عليك ويقولولك إيه اللي حيخلى صلاح يقابل ميسي.. كم أنت عظيم يا صلاح". — Amr Adib (@Amradib) اما شفت اعلان صلاح وميسي سالت نفسي يا ترى كانوا بيتكلموا في ايه وهل عرض ميسي على صلاح اللعب في برشلونه هل بقوا اصحاب مثلا . تخيل بقى لو كنا بنسال نفس الاسئله دي من تلت سنين كانوا حيردوا عليك ويقولولك ايه اللي حيخلى صلاح يقابل ميسي . كم انت عظيم يا صلاح — Amr Adib (@Amradib) February 12, 2019 — Amr Adib (@Amradib) بينما كتب المعلق الرياضي بلال علام، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد الإعلان الأخير، محمد صلاح ختم كل الأحلام الخيالية وغير المتوقعة لشخصية نجم مصري في عالم كرة القدم، خطوات صلاح كانت حلما مستحيلا أو مجرد أفكار بنتداولها، لكن هو بنفسه وباجتهاده قدر إنه يحول الشخصية دي لحقيقة وواقع، إنت عظيم في كل حالاتك بجد وربنا يديمك نعمة". من جانبه كتب فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنباء بإعلاني إجراء اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة بشأن إلغاء الدوري العام، وأن ما صدر مني من تصريحات أكدت خلالها صعوبة استمرار الدوري وفي الوقت نفسه أكدت أنني لا أرغب في إلغائه على الإطلاق.. أرجو تحري الدقة فيما يتداول من أخبار". — Farag Amer (@FaragAmer_) لا صحة علي الاطلاق لما تردد من انباء باعلاني اجراء اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة بشان الغاء الدوري العام وان ماصدر مني من تصريحات اكدت خلالها صعوبة استمرار الدوري وفي الوقت نفسة اكدت انني لاارغب في الغاءة علي الاطلاق ارجو تحري الدقة فيما يتداول من اخبار — Farag Amer (@FaragAmer_) February 11, 2019 — Farag Amer (@FaragAmer_) بينما كتب أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي الوحدة السعودي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ما يتردد الآن عن احتمالية إلغاء الدوري وتصريح رئيس نادي سموحة بأن السيد الوزير أبلغه بصعوبة استكمال الدوري تهريج لا مثيل له!! استخفاف بينا كلنا والموضوع مالوش دعوة بأهلي وزمالك بس عيب بجد إن الكلام ده يتردد في بلد تاريخها كبير زي مصر.. عيب!!". — Mido (@midoahm) ما يتردد الان عن احتمالية إلغاء الدوري وتصريح رئيس نادي سموحة بأن السيد الوزير ابلغه بصعوبة استكمال الدوري تهريج لا مثيل له!! استخفاف بينا كلنا والموضوع مالوش دعوة بأهلي وزمالك بس عيب بجد ان الكلام ده يتردد في بلد تاريخها كبير زي مصر..عيب!! — Mido (@midoahm) February 11, 2019 — Mido (@midoahm) وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الدوري هيتلغي = الاتحاد يستقيل.. دي الجملة المفيدة اللي أشوفها مناسبة". — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) الدوري هيتلغي = الاتحاد يستقيل

دي الجملة المفيدة اللي اشوفها مناسبة — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) February 11, 2019 — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) كما كتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الحمد لله تم حل مشكلة انتقال اللاعب عبد الله بكري من سموحة إلى حفر الباطن السعودي، بين نادي سموحة وناد نبروه بمفاوضات محترمة بيني مفوضا من نادي سموحة والأستاذ أحمد المسيري رئيس نادي نبروه مفوضا من نادي نبروه.. وانتهت بكل خير". — Farag Amer (@FaragAmer_) الحمد للة تم حل مشكلة انتقال اللاعب عبد اللة بكري من سموحة الي حفر الباطن السعودي ، بين نادي سموحة وناد نبروة بمفاوضات محترمة بيني مفوضا من نادي سموحة والاستاذ احمد المسيري رئيس نادي نبروة مفوضا من نادي نبروة و انتهت بكل خير — Farag Amer (@FaragAmer_) February 11, 2019 — Farag Amer (@FaragAmer_) بينما كتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على تويتر: "رئيس النادي يستقبل المشجع الزملكاوي صلاح عبد الغني، ويهديه العضوية الشرفية". — Zamalek SC (@ZSCOfficial) مرتضى منصور رئيس النادي يستقبل المشجع الزملكاوي صلاح عبد الغني، ويهديه العضوية الشرفية. 🤝 pic.twitter.com/dycH2gMU5L — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 11, 2019 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، على تويتر: "أجريت قرعة بطولة الجمهورية للكرة النسائية مواليد 2003 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور دينا الرفاعي عضوة مجلس الإدارة المشرفة على الكرة النسائية، وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات ومحمد حلمي مقرر اللجنة، وتم الإعلان عن جدول المسابقة التي تقام بنظام المجموعتين". — EFA.eg (@EFA) اجريت قرعة بطولة الجمهورية للكرة النسائية مواليد 2003 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور د. دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة النسائية وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات ومحمد حلمي مقرر اللجنة، وتم الإعلان عن جدول المسابقة التي تقام بنظام المجموعتين، على النحو التالي : pic.twitter.com/ilG6irjo7M — EFA.eg (@EFA) February 11, 2019 — EFA.eg (@EFA) كما كتب حساب الجبلاية: "المسابقات: تغريم الزمالك 35 ألف جنيه والأهلي 25 ألفا والداخلية 20 ألفا وإيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وحسام غالي مباراة وإقامة مباراة الإنتاج مع الأهلي في بتروسبورت والإسماعيلي مع النجوم بجهاز الرياضة العسكري السبت المقبل". — EFA.eg (@EFA) المسابقات : تغريم الزمالك 35 ألف جنيه والأهلي 25 ألفا والداخلية 20 ألفا وإيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وحسام غالي مباراة واقامة مباراة الانتاج مع الأهلي في بتروسبورت والاسماعيلي مع النجوم بجهاز الرياضة العسكري السبت المقبل — EFA.eg (@EFA) February 11, 2019 — EFA.eg (@EFA)

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