الامارات | الكشف عن أسباب وفاة الأرجنتيني سالا في حادث الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أسباب وفاة الأرجنتيني سالا في حادث الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الطائرة السياحية التي كانت تُقلّ إيميليانو سالا اختفت في البحر. أ.ب

أدت "إصابات في الرأس والجذع" إلى وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي، بحسب ما عرض اليوم الإثنين أمام لجنة مكلفة البحث في أسباب الوفاة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

كان سالا قضى في سن 28، أثر تحطم طائرة كانت تقله والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير، من مدينة نانت الفرنسية، حيث كان يدافع عن ألوان فريقها إلى العاصمة الويلزية التي انتقل الى فريقها كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنجليزي.

وتم انتشال جثة سالا منتصف الأسبوع الماضي من حطام الطائرة، بينما لا يزال مصير الطيار إيبوتسون مجهولاً.

وفي جلسة استماع قصيرة في بورنموث أمام اللجنة التي تبحث في أسباب الوفاة، أظهر تقرير التشريح الأولي إن السبب المباشر للوفاة كان "إصابات في الرأس والجذع"، وأن التعرف الى الجثة تم من خلال البصمات.

وينص القانون الإنجليزي على إجراء مثل هذه التحقيقات لمعرفة أسباب الوفيات المفاجئة أو غير الواضحة الأسباب، ويهدف هذا النوع من التقصيات، لتحديد هوية المتوفى ومكان الوفاة وموعدها، إضافة إلى كيفية حدوث حالة الوفاة، من دون تحميل المسؤولية لأي جهة.

وأوضح المسؤول في الطب الشرعي إيان باري خلال جلسة الاستماع أنه تم تحديد موقع حطام الطائرة "في قاع البحر بالمياه الدولية".