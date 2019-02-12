برشلونة ينوي الغدر بثنائي الطوارئ

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة ينوي الغدر بثنائي حديث العهد بالفريق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن صفقتي ضم جيسون موريلو وكيفن برينس بواتينج إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة، جاءتا فقط كحل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وكان اللاعبان انضما إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح للبارسا بشراء عقديهما بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي كلير توديبو، وضع صفقة موريلو في حجمها الحقيقي، خاصة أن اللاعب الكولومبي خلال 11 مباراة مع البارسا لم يشارك سوى في مواجهتين فقط.

وأشارت إلى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، استبعد موريلو حتى من دخول قائمة برشلونة خلال 3 مباريات على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، فإن بواتينج الذي انضم كبديل للويس سواريز شارك لمدة 63 دقيقة مع برشلونة فقط عقب انضمامه قادمًا من ساسولو بـ24 ساعة، ولكنه لم يظهر مرة أخرى بقميص البارسا.

يذكر أن برشلونة يفكر حاليًا في التعاقد مع الصربي لوكا جوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني، كي يكون بديلًا لسواريز في الموسم المقبل.