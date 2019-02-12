شكرا لقرائتكم كواليس الأهلى فى تنزانيا قبل ساعات من مباراة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تناول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجبة الغذاء في الثانية عشر ظهر اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت تنزانيا الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة حسب البرنامج الذى حدده الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي قبل خوض مباراة "سيمبا".

وتناول اللاعبون وجبة الإفطار في الثامنة صباحاً بتوقيت تنزانيا ثم خلدوا للراحة في غرفهم بمقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتحرك الفريق الأحمر، في تمام الثانية ظهر اليوم ،الثلاثاء،بتوقيت تنزانيا الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة إلى الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة "سيمبا"..

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عبد الحفيظ : نلعب للفوز أمام سيمبا بعيدا عن الصعوبات

من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أهمية مواجهة فريقه اليوم أمام سيمبا التنزاني ، وقال إن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز مهما كانت الصعوبات أو المعوقات وهذا قدر نادي القرن الأفريقي الذي يلعب من أجل حصد البطولات والألقاب.

وأضاف مدير الكرة بالاهلي أن مباراة اليوم ليس لها علاقة بلقاء الجولة السابقة وفوز الأهلي بخماسية لان دور المجموعات هدفه جمع النقاط لضمان التأهل للدور التالي بجانب أن المنافس سيكون مختلف تماما على أرضه ووسط جماهيره بجانب عامل الجو وارتفاع الرطوبة.

واختتم عبدالحفيظ حديثه أن هناك حالة من التركيز الكامل لدى اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم.