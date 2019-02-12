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مدرج كامل للجالية المصرية في تنزانيا لمؤازرة الأهلي أمام سيمبا

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جدة - عمرو شويل  

اتفق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا ، مع مسئولي سيمبا التنزاني على تخصيص مدرج للجالية المصرية في تنزانيا بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية بدار السلام خلال لقاء الأهلي مع سيمبا.

 

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كما اتفق الطرفان على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خاصة أن الأهلي أقبل على نفس الخطوة مسبقا في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابقة بملعب برج العرب بالإسكندرية والذي فاز به الأهلي بخماسية نظيفة.

 

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت تنزانيا الثالثة عصرا بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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