شكرا لقرائتكم سولارى يحشد 23 لاعبا لمواجهة أياكس ..واستبعاد إيسكو ودياز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستدعى سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الأسبانى 23 لاعباً فى قائمة الملكى إستعداداً لمواجهة أياكس الهولندى فى العاشرة مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

Advertisements وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة أياكس الهولندى عدة غيابات أبرزها فرانشيسكو إيسكو وإبراهيم دياز بقرار فنى وماركوس يورينتي للإصابة.

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