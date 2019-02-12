شكرا لقرائتكم دقيقة حداد على روح سالا فى الملاعب الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، أن كل مباريات ذهاب دور الـ16 التى ستقام هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ستشهد الوقوف دقيقة حداد على روح الأرجنتيني إسمليانو سالا مهاجم نانت الذى توفى قبل أيام.

ونشر يويفا بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه أن كل مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال ستشهد الوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب الراحل الذى وافته المنية بعد سقوط طائرته فى بحر المانش يناير الماضى، قبل خوضه أول مران مع فريقه الجديد كارديف سيتى الذى انتقل إليه من نانت، لكنه لم يشارك فى أى مباراة مع الفريق الويلزي.

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وتنطلق مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا اليوم بمواجهتى مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، وروما مع بورتو، وتستأنف غدًا بمباراتى توتنهام وبوروسيا دورتموند، ثم أياكس وريال مدريد.

وفى الأسبوع المقبل يلتقى ليفربول مع بايرن ميونخ، وليون ضد برشلونة يوم الثلاثاء، وفى اليوم التالى، شالكة يستقبل مانشستر سيتي، ويحل يوفنتوس ضيفًا على أتلتيكو مدريد.