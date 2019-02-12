شكرا لقرائتكم فرانس فوتبول: الأهلى ضمن قائمة أكبر 30 ناديا فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة تضم أكبر 30 ناديًا حول العالم عبر التاريخ، وتضمنت وجود الأهلي الذى يعد الفريق العربي والأفريقي الوحيد بالقائمة. وأوضحت المجلة أن التقييم اعتمد على عدة نقاط أبرزها عدد البطولات ومبيعات القمصان والجماهيرية وقيمة الفريق ولاعبيه. وجاء الأهلي في المركز رقم 21 بالتساوي مع سيلتك الأسكتلندى حيث حقق كل منهما 23 نقطة، وجاء الترتيب كالتالي.. 1- ريال مدريد 184 نقطة 2- برشلونة 177 نقطة Advertisements 3- مانشستر يونايتد 151 نقطة 4- بايرن ميونخ 135 نقطة 5- ليفربول 120 نقطة 6- يوفنتوس 107 نقطة قائمة الافضل فى التاريخ

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