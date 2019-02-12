شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخاطب الكاف لإستكمال قائمته الإفريقية بعد العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يسابق البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى الزمن لحسم ملف القائمة الافريقية للدراويش بعد أن أرسل مجلس إدارة النادى خطاباً للإتحاد الافريقى الكاف يطلب فيه استكمال قائمة الفريق بعد صدور قرار برفع الايقاف عن الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى أبطال افريقيا لاسيما أن قائمة الدراويش تضم 28 لاعباً فقط ويحق للفريق إضافة لاعبان لإستكمال القائمة .

وكان الاسماعيلى قد سجل الرباعى أسامة إبراهيم وشيلونجو ومارشال ومحمود دونجا فى القائمة الأفريقية للدراويش قبل قرار الاستبعاد فى 23 يناير الماضى ويفاضل سيدومير فى الوقت الراهن بين الثلاثى إبراهيم عبد الخالق ويحيى زايد ومحمود رضا لإختيار لاعبان فى القائمة قبل إعلان الكاف عن المواعيد الجديدة للمباريات المقبلة للدراويش.

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وعاد الإسماعيلي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب سقوط العقوبة التي وُقعت ضده بالاستبعاد والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط ، وعلى الرغم أن الإسماعيلي يقبع في المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خاض جولتين، إلا أن فرصته مازالت قائمة حيث يتبقى له 4 مباريات بحاجة للحصول فيها على 10 نقاط على الأقل في انتظار تعثر مازيمبي أو قسنطينة الجزائري وعدم وصول أحدهما إلى النقطة رقم 10 على الأقل حتى يحجز الدراويش إحدى تذكرتي التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي الدراويش في الجولتين الثالثة والرابعة مع شباب قسنطينة في الجزائر والإسماعيلية، ثم يستضيف مازيمبي الكونغولي ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأفريقي في تونس.

وعادت المجموعة الثالثة إلى حالتها الطبيعية بوجود 4 فرق متنافسة، ومع انتهاء الجولة الثالثة امتلك شباب قسنطينة 6 نقاط من مباراتين قبل مباراته مع الإسماعيلي وامتلك مازيمبي الكونغولي 6 نقاط أيضا ولكن من 3 مباريات، في حين يمتلك الأفريقي 3 نقاط من 3 مباريات بالفوز على الدراويش والخسارة أمام الفريق الجزائري ومازيمبي.