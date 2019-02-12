مرتجى: جاهزون لحصد نقاط سيمبا لاستكمال رحلة استعادة اللقب الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى تنزانيا أن الفريق جاهز لتقديم عرض قوى ونتيجة جيدة أمام سيمبا اليوم من أجل العودة للقاهرة بالثلاث نقاط والصعود بنسبة كبيرة لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وأشار المهندس خالد مرتجى إلى أن الأهلى يلعب دائماً على الفوز بفضل خبرات وقدرات لاعبيه الفنية العالية، مُشيراً إلى أن التدريبات الماضية أظهرت مدى حماس وإصرار اللاعبين ورغبتهم فى الفوز اليوم لمواصلة الانتصارات التى يُحققها الفريق خلال الفترة الماضية فى الدورى وأفريقيا.

وأكد رئيس بعثة الأهلى أنه لمس التزام واضح فى بعثة الفريق وتركيز تام من جميع اللاعبين الذين لا يُفكرون إلا فى الفوز ورفع اسم الأهلى عالياً.

وأوضح المهندس خالد مرتجى أن محمود الخطيب رئيس النادى اطمأن منه عن أحوال الفريق، موضحاً أنه أبلغ الكابتن الخطيب أن الأمور هادئة ومستقرة للغاية فى البعثة، وأن جميع اللاعبين عازمون على تقديم عرض قوى اليوم، والفوز من أجل استكمال رحلة استعادة اللقب الأفريقى لإسعاد الجماهير الأهلاوية التى تؤازر الفريق فى كل مكان وزمان.