شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نلعب للفوز أمام سيمبا بعيدا عن الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أهمية مواجهة فريقه اليوم أمام سيمبا التنزانى، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلى يلعب دائما من أجل الفوز مهما كانت الصعوبات أو المعوقات، وهذا قدر نادى القرن الأفريقى الذى يلعب من أجل حصد البطولات والألقاب.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلى أن مباراة اليوم ليس لها علاقة بلقاء الجولة السابقة وفوز الأهلى بخماسية لأن دور المجموعات هدفه جمع النقاط لضمان التأهل للدور التالى، بجانب أن المنافس سيكون مختلفا تماما على أرضه ووسط جماهيره بجانب عامل الجو وارتفاع الرطوبة.

واختتم عبد الحفيظ حديثه أن هناك حالة من التركيز الكامل لدى اللاعبين والجهاز الفنى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم.