شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يسابق الزمن لحسم المقاعد الشاغرة فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى الزمن لحسم ملف القائمة الأفريقية للدراويش، بعد أن أرسل مجلس إدارة النادى خطاباً للاتحاد الأفريقى الكاف يطلب فيه استكمال قائمة الفريق بعد صدور قرار برفع الإيقاف عن الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن قائمة الدراويش تضم 28 لاعباً فقط ويحق للفريق إضافة لاعبين لاستكمال القائمة.

وكان الإسماعيلى قد سجل الرباعى أسامة إبراهيم وشيلونجو ومارشال ومحمود دونجا فى القائمة الأفريقية للدراويش قبل قرار الاستبعاد فى 23 يناير الماضى، ويفاضل سيدومير فى الوقت الراهن بين الثلاثى إبراهيم عبد الخالق ويحيى زايد ومحمود رضا لإختيار لاعبان فى القائمة قبل إعلان الكاف عن المواعيد الجديدة للمباريات المقبلة للدراويش.

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وعاد الإسماعيلى إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب سقوط العقوبة التى وُقعت ضده بالاستبعاد والاكتفاء بالعقوبة المالية فقط، وعلى الرغم من أن الإسماعيلى يقبع فى المركز الأخير بدون نقاط بعد أن خاض جولتين، إلا أن فرصته مازالت قائمة حيث يتبقى له 4 مباريات بحاجة للحصول فيها على 10 نقاط على الأقل فى انتظار تعثر مازيمبى أو قسنطينة الجزائرى وعدم وصول أحدهما إلى النقطة رقم 10 على الأقل حتى يحجز الدراويش إحدى تذكرتى التأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة.

ويلتقى الدراويش فى الجولتين الثالثة والرابعة مع شباب قسنطينة فى الجزائر والإسماعيلية، ثم يستضيف مازيمبى الكونغولى ويختتم مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة الأفريقى فى تونس.

وعادت المجموعة الثالثة إلى حالتها الطبيعية بوجود 4 فرق متنافسة، ومع انتهاء الجولة الثالثة امتلك شباب قسنطينة 6 نقاط من مباراتين قبل مباراته مع الإسماعيلى وامتلك مازيمبى الكونغولى 6 نقاط أيضا، لكن من 3 مباريات، فى حين يمتلك الأفريقى 3 نقاط من 3 مباريات بالفوز على الدراويش والخسارة أمام الفريق الجزائرى ومازيمبى.