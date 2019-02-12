شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يعسكر فى التشيك استعدادا لبطولات الجودو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، معسكرا خارجيا فى التشيك للاعب المنتخب محمد محيى، فى إطار الاستعداد للبطولات الفترة المقبلة التى يشارك فيها المنتخب سواء جراند برى أو بطولات ودية، ومن المقرر أن يقام المعسكر أول مارس المقبل، ويستمر لمدة أسبوع.
ويشارك اللاعب فى المعسكر بمفرده، خاصة أن باقى لاعبى المنتخب شاركوا فى معسكر النمسا، وجراند سلام فرنسا، بالإضافة إلى استعدادهم للمشاركة فى معسكر ألمانيا وبطولة الجراند برى أيضا.
وكان محمد محيى قد تعرض للإصابة خلال الأشهر الماضية، وخضع للعلاج الطبيعى والتأهيل، حتى عاد مجددا للظهور فى المعسكر الذى ينظمه الاتحاد للاعب.
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