شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مدرج كامل للجالية المصرية فى تنزانيا لمؤازرة الأهلى أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتفق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا مع مسئولي سيمبا التنزاني على تخصيص مدرج للجالية المصرية بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية بدار السلام خلال لقاء الأهلي مع سيمبا.

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واتفق الطرفان على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأهلي أقبل على نفس الخطوة مسبقا في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة السابقة بملعب برج العرب بالإسكندرية والذي فاز به الأهلي بخماسية نظيفة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت تنزانيا الثالثة عصرا بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.