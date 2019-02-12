شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يعلن تشكيل الأهلى أمام سيمبا فى المحاضرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، موعداً لعقد المحاضرة الأخيرة التى سيُعلن خلالها المدير الفنى مارتن لاسارتى التشكيل الذى سيخوض به مباراة "سيمبا". ويلتقى الأهلى مع سيمبا على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويشرح لاسارتى كذلك فى المحاضرة الأخيرة التى تسبق التوجه لأرض الملعب التعليمات الخاصة بكل لاعب والدور المُكلّف به، وتنفيذ الجمل التكتيكية التى تدرب عليها الفريق خلال اليومين الماضيين.

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