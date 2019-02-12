شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائى مع المستشار الثقافى الصينى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة، بالسيد شوه يوه وين المستشار الثقافى الصينى بالقاهرة؛ لبحث التعاون الثنائى فى مجالى الشباب والرياضة.



اشرف صبحى و المستشار الصينى

تناولت المباحثات طرح عدد من الموضوعات لوضع رؤى جديدة فى مجالات التعاون بين الجانبين المصرى والصينى فى الفترة المقبلة من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين، وتوطيد سبل التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى الصين بتفعيل أسابيع الإخاء الشبابية بين البلدين.



صبحى و المستشار الصينى



المستشار الصينى فى الوزارة



درع تكريمى للمستشار الصينى

ومن جانبه قدم المستشار الثقافى الصينى الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة لزيارة رسمية للصين خلال شهر مارس المقبل لتبادل الرؤى وأوجه التعاون مع مسئولي الصين فى المجالات الشبابية والرياضة، وزيارة عدد من المعاهد والمنشآت الرياضية ببكين، والمعسكرات الشبابية بالصين.



وزير الرياضة و المستشار الثقافى

وأوضح الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على تفعيل العلاقات مع الجانب الصينى من خلال عدة محاور منها تنمية المبتكرات الصينية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإقامة ملتقى للمستثمرين من الشباب المصرى والصينى لعرض المنتجات الصناعية، ومجالات استثمارهم.

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وأشار وزير الرياضة إلى الاستفادة من الاستراتيجية التى وضعتها الصين للفوز بالعديد من الميداليات الأولمبية فى مختلف الألعاب، والتعرف على خبرات الصين فى تنظيم الدورات الأولمبية، مطالباً بعقد مجموعة من الدورات التدريبية لتعليم اللغة الصينية للشباب المصرى المستثمرين فى الصين على أن يتم استضافة تلك الدورات فى مراكز التعليم المدنى التابعة للوزارة.



وفد السفارة الصينية فى الوزارة

كما أكد الدكتور أشرف صبحى على جذب الاستثمار الصينى فى السوق الرياضية المصرية، والعمل على تطوير الرياضات الشعبية الصينية بمصر، مقترحاً إقامة أكاديميات رياضية مشتركة بين مصر والصين فى ألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والكونغو فو، والإسكواش لتبادل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة مدينة شبابية صناعية فى مصر لدعم رجال الأعمال الشباب من مصر والصين.



درع تكريمى للمستشار الصينى

وأضاف صبحى قائلا "نهتم بتفعيل التعاون مع الصين فى المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وتبادل الخبرات... ونحرص على جذب الاستثمار الصينى فى السوق الرياضية المصرية".

وفى ختام اللقاء اتفق وزير الشباب والرياضة مع المستشار الثقافى الصينى على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين المصرى والصينى يتضمن بنود التعاون التى تم الاتفاق عليها، ويتم توقيع البروتوكول بعد الانتهاء من إعداده ومراجعته مع الجهات المعنية.