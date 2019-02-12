شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك إلى الملعب الوطنى بدار السلام الـ2 ظهراً لخوض مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تمام الثانية ظهر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت تنزانيا الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة إلى الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام لخوض مباراة "سيمبا".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.