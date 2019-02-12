تعرف على موعد وجبة الغذاء فى الأهلى بتنزانيا قبل مباراة "سيمبا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وجبة الغذاء فى الثانية عشر ظهراً اليوم الثلاثاء بتوقيت تنزانيا الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة حسب البرنامج الذى حدده الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي قبل خوض مباراة "سيمبا". Advertisements وتناول اللاعبون وجبة الإفطار فى الثامنة صباحاً بتوقيت تنزانيا ثم خلدوا للراحة في غرفهم بمقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام. ويلتقي الأهلي مع سيمبا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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