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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة التوب 10 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة الجمهورية للاسكواش والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة، وتستمر حتى الثامن عشر من فبراير المقبل.
ويشارك في البطولة نخبة من أبطال الاسكواش المصريين ومن بينهم المصنفون بالتوب 10، مثل علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار.
ومن السيدات، رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب، ونوران جوهر.
وجاءت قرعة البطولة كالتالي:
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