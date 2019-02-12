شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة تنزانيا.. شاهد خماسية الأهلى فى سيمبا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثالثة عصر اليوم، يلتقى فريق الأهلى مع نظيره سيمبا التنزانى فى إطار الجولة الرابعة من جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، على الملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام .
وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز على نظيره التنزانى فى الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية، والتى أقيمت يوم 2 فبراير الجارى، بخماسية نظيفة هزت شباك سيمبا .
سجل أهداف الأهلى كل من، عمرو السولية، وعلى معلول، وجونيور أجايى، و كريم نيدفيد .
يذكر أن الأهلى فى المركز الأول برصيد 7 نقاط ، بينما يقع سيمبا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط .
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