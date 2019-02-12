سوبر كورة.. صراع "التريند" أحدث حروب الجيل الرابع بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت حروب جماهير قطبى الكرة المصرية إلى السوشيال ميديا لتكون ساحة جديدة للمعارك الأبدية بين جمهور الغريمين التقليدين، وأصبح الباب مفتوحا على مصراعيه للتنافس على الساحة الإلكترونية، بحيث يتبادل جمهور الناديين حملات الكر والفر على منصات السوشيال ميديا المختلفة سواء فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام. للمزيد من القراءة فى هذا الموضوع اضغط هنا:

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