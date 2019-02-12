التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا التنزانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة مارتن لاسارتى على التشكيل الذى سيخوض به لقاء سيمبا التنزانى الذى سيقام فى الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، فى الجولة الراعبة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .
ومن المتوقع أن يدفع لاسارتى بتشكيل مكون من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي على معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هانى، وفى الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحي وفى الأمام جونيور أجاى.
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