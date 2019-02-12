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الأهلى يضمن حصد 22 كأسا ببطولة الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم بطولة الأهلى للاسكواش، التى أقيمت على ملاعب النادى بالجزيرة، فعالياتها اليوم الثلاثاء، حيث تقيم اللجنة المنظمة للبطولة حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى، حيث تقام اليوم مباريات الدور قبل النهائى فى جميع المراحل السنية.

وقال ناصر زهران مدير البطولة، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، إنها شهدت مشاركة 975 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية الجمهورية، وبمشاركة 70 لاعبا من الأهلى من مختلف الأعمار السنية بداية من 11 سنة "بنين وبنات" حتى مرحلة الدرجة الأولى "رجال وسيدات".

وأضاف أن الأهلى ضمن الحصول على 22 كأسا فى جميع المراحل بعد وصول لاعبيه إلى الدور قبل النهائى للبطولة.

يذكر أن الأهلى كان قد فاز بـ15 كأسا فى بطولة النسخة الأخيرة من البطولة التى أقيمت العام الماضى.

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