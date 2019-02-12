مرتجي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل مباراة سيمبا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في تنزانيا على توجيه رساة إلى جماهير القلعة الحمراء.

وتتواجد بعثة الفريق الأول بالأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام استعدادًا لمواجهة سيمبا في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال مرتجي: "قوة الأهلي في جماهيره فهم الدرع والحصانة بالنسبة للفريق الأحمر".

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وأضاف: "دعم الأهلي الأكبر هو جمهوره، نتمنى أن يقفوا في ظهر الفريق واللاعبين".

وأتم مرتجي تصريحاته قائلًا: "أطالب جماهير الأهلي بتشجيع فريقها فقط، والبعد عن المهاترات ومعاداة أشخاص بعينها".

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة وبعض فرق الدوري بسبب مؤجلات الفريق الأحمر بالدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الرابعة في بطولة دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 39 نقطة.