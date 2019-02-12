رمضان والشحات أساسيان في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيمبا التنزاني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في دار السلام.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

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حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر.

خط الهجوم: جونيور أجايي.