ايسكو يغيب عن قائمة ريال مدريد لموقعة اياكس بدوري ابطال اوروبا

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أعلن سنتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، عن قائمة فريقه التي تطير الي امستردام، استعداداً لمواجهة اياكس الهولندي مساء غد الاربعاء في ذهاب الدوري ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا .
وشهدت القائمة استمرار غياب الدولي الاسباني ايسكو عن قائمة الفريق الملكي في ظل الخلافات بينه وبين المدير الفني، والحديث عن اقترابه من الخروج من الميرينجي مع نهاية الموسم الجاري .
وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعب وهم :
نافاس ، كورتوا، التوبي في حراسة المرمي
الدفاع : كارفاخال، فاييخو، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجويلون، اودريوزولا .
الوسط : كروس، مودريتش، كاسمييرو، اسينسيو، فالفيردي، براهيم، سيبايوس .
الهجوم : ماريانو، كريم بنزيمة، جاريث بيل، فاسكيز، فينيسيوس .
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