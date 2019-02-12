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تغييرات اضطرارية في تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر يونايتد

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تغييرات اضطرارية في تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر يونايتدفريق باريس سان جيرمان
كتب- وليد خليل

استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على تشكيل فريقه الذي يحل ضيفاً  ثقيلاً مساء اليوم الأحد على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالمباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 بدوري ابطال

اوروبا .

ووجد توخيل نفسه أمام أزمة كبيرة، حيث يفتقد فى مباراة اليوم الساحر البرازيلى ولاعب الوسط فيراتى والمهاجم المخضرم كافاني، لكنه يملك كتيبة من

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النجوم على رأسها دى ماريا والجوهرة مبابى ورابيو، الذين يحملون أحلام الفريق للمرور إلى ربع النهائي.

ويعتمد "توخيل" على تشكيل مكون من:

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بوفون فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع: نسوكى – كيمبمبى – سيلفا – مونييه، وفى الوسط: الفيش- رابيو- دى ماريا، وفى الهجوم: مبابي و موتينج.

 

 

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