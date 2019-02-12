استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على تشكيل فريقه الذي يحل ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الأحد على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالمباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 بدوري ابطالاوروبا .
ووجد توخيل نفسه أمام أزمة كبيرة، حيث يفتقد فى مباراة اليوم الساحر البرازيلى نيمار ولاعب الوسط فيراتى والمهاجم المخضرم كافاني، لكنه يملك كتيبة من
ويعتمد "توخيل" على تشكيل مكون من:
بوفون فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع: نسوكى – كيمبمبى – سيلفا – مونييه، وفى الوسط: الفيش- رابيو- دى ماريا، وفى الهجوم: مبابي و موتينج.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات اضطرارية في تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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