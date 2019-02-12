استقر النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم علي ملعب اولدترافورد، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائيلدوري أبطال أوروبا .
ومن المنتظر أن يدفع سولسكاير بتشكيل يضم كلا من :
دى خيا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: دالوت - سمولينج - جونز – شاو،
يذكر أن اليونايتد كان قد تأهل لدور الـ 16 بعدما حل ثانيًا فى المجموعة الثانية خلف يوفنتوس، حيث حصد مانشستر 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما تلقى الخسارة مرتين.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي هجومي يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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