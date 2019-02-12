ثلاثي هجومي يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

كتب- وليد خليل

استقر النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء اليوم علي ملعب اولدترافورد، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي

لدوري أبطال أوروبا .

ومن المنتظر أن يدفع سولسكاير بتشكيل يضم كلا من :

دى خيا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: دالوت - سمولينج - جونز – شاو،

وفى الوسط: هيريرا - بوجبا – ماتيتش، وفى الهجوم: لوكاكو - مارسيال - ماتا.

يذكر أن اليونايتد كان قد تأهل لدور الـ 16 بعدما حل ثانيًا فى المجموعة الثانية خلف يوفنتوس، حيث حصد مانشستر 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما تلقى الخسارة مرتين.