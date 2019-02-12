لجنة المسابقات في ورطة بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز في الكأس

تبحث لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، عن حل سريع لأزمة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فى ظل رفض إدارة القلعةالحمراء إقامتها يوم 28 فبراير الجارى، بدلًا من مواجهة الدورى التى تم تأجيلها لما بعد مباراة القمة، المحدد لها
ينتظر مجلس الجبلاية قرار لجنة المسابقات بشأن مواجهة الكأس التى تتجه النية لإقامتها نهاية الشهر الجارى، قبل اتخاذ القرار النهائى، خصوصًا أن طرفى الأزمة الأهلى وبيراميدز فى حالة ترقب بسبب موقف تلك المواجهة.
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