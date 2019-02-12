المصري يستعد بقوة لمواجهة المقاصة ومكافآت تحفيزية للاعبين

مران المصري البورسعيدي

بورسعيد – عبدالرحمن بصلة:

يدخل فريق الكرة بالنادي المصري معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق مدينة العين السخنة بالسويس، استعدادًا لمباراته المهمة بالجولة الثانية والعشرين من الدوري أمام مصر المقاصة، التى تقام في الخامسة مساء الخميس على ستاد الجيش بالسويس.

وأدي الفريق تدريباته على ملعبه ببورسعيد، وتضمنت تنفيذ النواحي الخططية والتكتيكية والفنية والبدنية الملائمة لمواجهة المنافس القوى، وشهدت تألقًا كبيرًا لجميع اللاعبين والتنافس على نيل ثقة المدير الفني والدخول فى القائمة المرشحة لخوض المباراة.

ركز الجهاز الفني على اللعب من لمسة واحدة، وسرعة

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التحول من الدفاع للهجوم، وفرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب، وشارك فيها عمرو موسى، كابتن وقائد الفريق، للمرة الأولى بعد غياب ثلاثة أسابيع، وتماثله للشفاء من إصابته بخشونة شديدة في الركبة، ولكن من المحتمل عدم لحاقه بالمباراة.

ومازال حارس المرمى أحمد بوسكا المصاب بجزع في رباط الركبة، خلال المباراة الودية مع المريخ البورسعيدي، ينفذ برنامجه التأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع قبل المشاركة في

التدريبات التخصصية، وخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى، طبيب الفريق، وواصل حراس المرمى تدريباتهم التخصصية، تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

واصطحب إيهاب جلال، المدير الفني، تشكيلته المختارة للانضمام للمعسكر المغلق لعدد 22 لاعبًا، وقبل مغادرة بورسعيد عقد المدير الفنى لقاءً مع اللاعبين لتقييم أدائهم خلال المباراتين الوديتين أمام الجمارك وكابسي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالب لاعبيه بضرورة الاستمرار في بذل الجهد والعرق من أجل الدخول في القائمة المرشحة لخوض المباراة المقبلة التي تأتي أمام منافس قوي وعنيد، والفوز بها سيدفع الفريق لمركز أفضل، ووعدهم بمكافآت مجزية فى حالة الفوز ومضاعفاتها عند الدخول للمربع الذهبى.