إنتر ميلان يناور فى صفقة إيفان راكيتيتش

تلاعب بييرو أوسيليو، المدير الرياضى لنادى إنتر ميلان، بالأنباء التى تتحدث عن اهتمام النيراتزورى بضم الكرواتى إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وقال أوسيليو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «راكيتيتش؟ نحن لا نتحدث عن الفرق الأخرى، ونهتم فقط بلاعبينا الحاليين، وسنفكر فى

الأمور الأخرى فى المستقبل».

وأضاف: «إيفان بيريسيتش؟ لقد رأيته فى حالة جيدة مثل باقى اللاعبين، وموقفه اختلف تماماً يوم 31 يناير، فهو يعمل بشكل جيد، ونحن مقتنعون بأننا قريباً سنرى أفضل نسخة منه، وقصة رحيله أغلقت بالفعل».

وأشارت تقارير صحفية، لرغبة إنتر ميلان فى دفع 90 مليون يورو لضم راكيتيتش، فى محاولة لخفض 35 مليون يورو من الشرط الجزائى فى عقده البالغ 125 مليون يورو، وتقديم راتب سنوى له بقيمة 5 ملايين يورو بدون الضرائب، وهو رقم مشابه لراتبه الحالى فى برشلونة.

يُذكر أن راكيتيتش يرتبط مع برشلونة بعقد حتى صيف 2021، وينتظر وعد إدارة النادى بتحسين عقده.