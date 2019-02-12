رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لموقعة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لموقعة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة أياكس في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل الملكي ضيفاً على النادي الهولندي بملعب "يوهان كرويف" مساء يوم غداً الأربعاء في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب الثنائي "لوكا زيدان"، "إيسكو" و"ماركوس يورينتي" عن الفريق بسبب الإصابة وانضمام 21 لاعبا.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، براهيم، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينسيوس.