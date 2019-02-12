اونلاين | مشاهدة بث مباشر الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

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مشاهدة بث مباشر الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم بدون تقطيع يلا شوت في تمام الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من فبراير الجاري، على "الملعب الوطني" بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر الاهلي وسيمبا التنزاني بدون تقطيع يلا شوت بعثة الأهلي القاهرة متوجهة إلي تنزانيا مساء السبت الماضي 9 فبراير الجاري، واصطحب الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة "مارتن لاسارتي" 21 لاعبًا في قائمة الفريق، بينما يغيب عن مباراة سيمبا عدد من لاعبي الأهلي سواء للإصابة أو لأسباب فنية أبرزهم: حسام عاشور، وليد سليمان، محمد نجيب، وليد أزارو، أحمد فتحي، مروان محسن، وأحمد حمودي.

بث مباشر الاهلي وسيمبا التنزاني بدون تقطيع يلا شوت ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من (انتصارين – تعادل)، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها من (هزيمتين – فوز)، بينما يأتي فريق فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من (هزيمة – فوز – تعادل)، ويتذيل فريق شبيبة الساورة المجموعة برصيد نقطتين جمعها (تعادلين – هزيمة).

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يتسلح فريق سيمبا التنزاني بعاملي الأرض والجمهور خلال مباراته الحاسمة ضد الأهلي يوم الثلاثاء، حيث ستقام المباراة على "الملعب الوطني" في تنزانيا، والذي تصل سعته الجماهيرية لـ 60 ألف مشجع، وذلك قد يسبب ضغط كبير على الأهلي خاصة وأن هناك بعض اللاعبين الجدد في صفوف الفريق الأحمر، لم يشاركون أمام حضور جماهيري كبير خلال مشوارهم بالملاعب.

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مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12 فبراير، قد تكون حاسمة لتأهل الأهلي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل جولتين علي انتهاء دور المجموعات، وذلك بشرط تحقيق المارد الأحمر الفوز بالمباراة ورفع رصيده لـ10 نقاط، مع فوز أو تعادل فيتا كلوب مع شبيبة الساورة الجزائري في المباراة الثانية بنفس الجولة، وفي هذه الحالة سيضمن الأهلي تأهله وسينتظر فقط تحديد مركزه بالمجموعة.

- أرقام الأهلي في البطولات الإفريقية "خارج ملعبه":

يمتلك الأهلي سجلًا رقميًا مميزًا في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية المختلفة، حيث شارك المارد الأحمر في 36 نسخة من البطولات القارية (دوري أبطال إفريقيا – كأس الكؤوس الإفريقية – كأس الإتحاد الإفريقي – كأس الكونفيدرالية)، وخاض 347 مباراة، حقق الفوز في 177 مباراة، وتعادل في 90 مباراة – وخسر 80 مباراة، وسجل 519 هدفًا، واستقبلت شباكه 266 هدفًا.

خاض الأهلي 169 مباراة "خارج ملعبه" في البطولات الإفريقية قبل مواجهة سيمبا، فاز في 140 مباراة، وتعادل في 26 مباراة، وخسر 9 مباريات، وسجل 395 هدفًا، واستقبل 95 هدفًا، وحصد المارد الأحمر 13 لقبًا إفريقيًا (8 ألقاب دوري الأبطال – 4 كأس الكؤوس – 1 الكونفيدرالية)

كما شارك الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي 8 مرات، وحصد اللقب 6 مرات، بينما فشل مرتين.

- كيف تشاهد مباراة الأهلي ضد سيمبا؟:

ستذاع مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت دار السلام، يوم الثلاثاء الموافق 12 – 2 – 2019، عبر قناة " بي إن سبورتس إتش دي 2" بتعليق متميز للمعلق المصري علي محمد علي.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر خدمة البث على موقع "الخليج 365 الرياضي".