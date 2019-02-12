اونلاين | بث مباشر| مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

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بث مباشر| مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء 12 فبراير، قد تكون حاسمة لتأهل الأهلي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا قبل جولتين علي انتهاء دور المجموعات، وذلك بشرط تحقيق المارد الأحمر الفوز بالمباراة ورفع رصيده لـ10 نقاط، مع فوز أو تعادل فيتا كلوب مع شبيبة الساورة الجزائري في المباراة الثانية بنفس الجولة، وفي هذه الحالة سيضمن الأهلي تأهله وسينتظر فقط تحديد مركزه بالمجموعة.

- أرقام الأهلي في البطولات الإفريقية "خارج ملعبه":

يمتلك الأهلي سجلًا رقميًا مميزًا في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية المختلفة، حيث شارك المارد الأحمر في 36 نسخة من البطولات القارية (دوري أبطال إفريقيا – كأس الكؤوس الإفريقية – كأس الإتحاد الإفريقي – كأس الكونفيدرالية)، وخاض 347 مباراة، حقق الفوز في 177 مباراة، وتعادل في 90 مباراة – وخسر 80 مباراة، وسجل 519 هدفًا، واستقبلت شباكه 266 هدفًا.

خاض الأهلي 169 مباراة "خارج ملعبه" في البطولات الإفريقية قبل مواجهة سيمبا، فاز في 140 مباراة، وتعادل في 26 مباراة، وخسر 9 مباريات، وسجل 395 هدفًا، واستقبل 95 هدفًا، وحصد المارد الأحمر 13 لقبًا إفريقيًا (8 ألقاب دوري الأبطال – 4 كأس الكؤوس – 1 الكونفيدرالية)

كما شارك الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي 8 مرات، وحصد اللقب 6 مرات، بينما فشل مرتين.

- كيف تشاهد مباراة الأهلي ضد سيمبا؟:

ستذاع مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت دار السلام، يوم الثلاثاء الموافق 12 – 2 – 2019، عبر قناة " بي إن سبورتس إتش دي 2" بتعليق متميز للمعلق المصري علي محمد علي.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر خدمة البث على موقع "الخليج 365 الرياضي".

وضعت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة النادي الأهلي ضمن اختياراتها لأفضل 30 فريق في العالم، وسط كوكبة من كبرى الأندية العالمية.

وتنشر المجلة الفرنسية، في عددها المطبوع الصادر صباح اليوم، القائمة الكاملة لأفضل 30 نادي في العالم بناء على 10 معايير. وفيما لم تنشر المجلة بعد القائمة، إلا أن بعض المواقع العالمية استطاعت الحصول على القائمة قبل نشرها رسميًا، ومن بينها «فوتبول توتال» المكسيكي، الذي اهتم بتواجد كلوب أمريكا في القائمة.

وأوضحت «فرانس فوتبول» معايير اختياراتها، موضحة: «تم الاختيار وفقًا لمعلومات مختلفة أولها الاعتبار الرياضي (قائمة البطولات، والكرات الذهبية)، والجمهور (الثراء، والشبكات الاجتماعية) ، والإيرادات (الدخل، ومبيعات القميص) ، والنفقات (التحويلات)، والأرقام (القيمة السوقية، وعدد أبطال العالم النشطين)، وأخيرًا أساطير النادي، وهو معيار ذاتي تمامًا نفترضه».