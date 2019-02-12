اونلاين | لايف.كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا البث المباشر عبر beINSPORTS يلا شوت .. كورة ستار .. كورة لايف .. كول كورة

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يواجة النادي الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي، منافسه فريق سيمبا التنزاني، على ملعب دار السلام في الساعة 3 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

لايف.كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا البث المباشر عبر beINSPORTS يلا شوت .. كورة ستار .. كورة لايف .. كول كورة

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحل سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الوحيد على فريق شبيبة الساورة الجزائري.

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استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيبما التنزاني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في دار السلام.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني،علي معلول،أيمن اشرف،ياسر ابراهيم.

خط الوسط : عمرو السولية،حمدي فتحي،رمضان صبحي،حسين الشحات،ناصر ماهر.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

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موعد مباراة الاهلي وسيمبا والقنوات الناقلة:

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : الملعب الوطني .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (5-0) سيمبا.

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موعد المباراة :

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حضر لتنزانيا من أجل الفوز على نظيره سيمبا التنزاني والعودة بالثلاث نقاط للقاهرة؛ لمواصلة رحلة الفوز باللقب الأفريقي.

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وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أن فريقه يلعب عددا كبيرا من المباريات بشكل مضغوط في الوقت الحالي، لكنه يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط؛ سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.

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ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصر غد ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار المدير الفني إلى أن هدف فريقه دائما هو الفوز