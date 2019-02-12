اونلاين | تابع لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر ALAHLI

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تابع لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر ALAHLI

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي سيمبا التنزاني والأهلي المحدد لها غدًا الثلاثاء بالعاصمة التنزانية "دار السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن سيمبا يخوض مهمة رد الدين ضد العملاق المصري الأهلي، ساعيًا لتحقيق الفوز لإحياء الأمل فى التأهل للدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن سيمبا تلقى هزيمتين قاسيتين بخماسية نظيفة فى المباراتين الماضيتين خارج ملعبه ضد فيتا كلوب الكونغولى والأهلى مشيرًا إلى أن صاحب الأرض يحتاج للفوز فقط أمام الأهلى ليبقى فى المنافسة على الصعود للدور المقبل.

وكان الأهلى حقق فوزًا عريضًا على سيمبا التنزانى بنتيجة 5/0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة