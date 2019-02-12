شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر من كارثة بسبب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجه الإعلامي أحمد شوبير تحذيرا بشأن ارتفاع حالة الاحتقان بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك مع سخونة مباريات الدوري المصري.

وقال أحمد شوبير عبر البرنامج الإذاعي "ساعة مع شوبير": "يجب الحذر من الاحتقان الزائد بين الجماهير لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.. أعتقد أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الجميع لأنه من غير المعقول تبادل الهتافات والسباب بين جماهير أكبر ناديين في مصر".

وأضاف شوبير: "أن حالة الاحتقان الجماهيري دفعت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتعليق على ما يحدث في مصر بين الأهلي والزمالك لذلك على جميع المسئولين التحرك لإنهاء حالة التعصب".